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  4. Eyüpsultanlı gençler, 2020 Kış Kampı’nda Kefken’de buluşacak

Eyüpsultanlı gençler, 2020 Kış Kampı’nda Kefken’de buluşacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte 21-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Kocaeli Kefken’de kış kampı düzenleyecek.“Biz Gençler El Ele, Doğa İle Gönül Gönüle” sloganı ile Kefken’de gerçekleştirilecek olan Kış Kampı’nda, öğrenciler unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşayacaklar.

Eyüpsultan Belediyesi, okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte 21-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Kocaeli Kefken’de kış kampı düzenleyecek.
“Biz Gençler El Ele, Doğa İle Gönül Gönüle” sloganı ile Kefken’de gerçekleştirilecek olan Kış Kampı’nda, öğrenciler unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşayacaklar. Toplamda 200 öğrencinin ücretsiz olarak katılacağı kampa, kız öğrenciler 21 - 23 Ocak, erkek öğrenciler ise 24 - 26 Ocak tarihleri arasında katılacak. Kamp süresince liderleri eşliğinde çeşitli aktivitelerle hem eğlenecek hem de öğrenecek olan gençler, gündüzleri futbol, basketbol, okçuluk, voleybol, doğa yürüyüşleri ile enerjilerini atarken, akşamları ise kapalı salonlarda seminer, el sanatları, akıl oyunları ve tiyatro gösterileri İle kaliteli zaman geçirecek.

Teknolojiden uzak bir kamp deneyimi
Akşamları düzenlenecek gece etkinliklerinde, kendi kabiliyetleri doğrultusunda şiir okuyup, şarkılar söyleyip çeşitli skeçlerle tiyatral yeteneklerini de sergileyecek olan gençler, teknolojiden, kendilerini tutsak alan televizyondan, internetten, cep telefonundan uzak bir şekilde arkadaşlarıyla sohbet edip, liderlerinden milli ve manevi değerlerimizle ilgili yeni bilgiler öğrenecek.

Yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz bir kamp alanı
Kefken’de denizin ve ormanın birleştiği, mavi ve yeşilin bütün tonlarının görüldüğü 46 dönüm üzerine kurulu, doğa harikası bir yer olan kampın sınırları içinde 45 adet ev, yemekhane, toplantı salonu, psikolojik danışman odası, lobi ve revir bulunmakta. Kampa katılan öğrencilere ve misafirlere daha iyi hizmet vermek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için, idari amir, öğretmenler, rehber, doktor, hemşire, yemekhane, güvenlik, temizlik personeli ve teknik personel olmak üzere 55 kişi kampta görev yapıyor.

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