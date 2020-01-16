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  4. Eyüpsultanlı öğrenciler afetlere karşı bilinçleniyor

Eyüpsultanlı öğrenciler afetlere karşı bilinçleniyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gençlere doğal afetlere karşı bilinç kazandırmak amacıyla “Tedbir Al!

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gençlere doğal afetlere karşı bilinç kazandırmak amacıyla “Tedbir Al! Hayatta Kal!” sloganıyla bir proje hayata geçirildi.
Proje kapsamında Şubat ayı içerisinde ilçede bulunan 11 ortaokulda farklı günlerde eğitim verilecek. Eğitimlerde öğrencilere, doğal afetler sırasında, öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiği, alınması gereken tedbirler konuları anlatılacak. Eğitim programı ise şöyle açıklandı:
“Göktürk Turgut Özal Ortaokulu’nda 04 - 05 Şubat, Prof. Kaya Gürsel Ortaokulu’nda 06 - 07 Şubat, Güzeltepe Ortaokulu’nda 10 - 11 Şubat, Cumhuriyet Ortaokulu’nda 12 - 13 Şubat, H. İslam Ülker H.Ş. Ülker İmam Hatip Ortaokulu’nda 14 Şubat, Şehit Murat Taş Ortaokulu’nda 17 - 20 Şubat, Akpınar Ortaokulu’nda 21 Şubat, Dede Korkut Ortaokulu’nda 24 - 25 Şubat, Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu’nda 24 - 25 Şubat, Gümüşsuyu Ortaokulu’nda 26 - 28 Şubat, Üçşehitler Ortaokulu’nda ise 26 - 28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.”
Kasım ayında başlayan ve gençleri, doğal afetler konusunda daha bilinçli, daha donanımlı hale getirmeyi hedefleyen eğitimler, AFAD yetkilileri tarafından veriliyor.

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