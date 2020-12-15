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Eyyübiye’de virüsle ilgili uyarıcı afişler asıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.12.2020 14:56 | Son Güncelleme

Eyyübiye Kaymakamlığı ve Eyyübiye Belediyesi yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilçe merkezindeki birçok noktaya uyarıcı afişler astı.Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal’ın koordinesinde Eyyübiye Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalarla, virüsle mücadele devam ediyor.

Eyyübiye Kaymakamlığı ve Eyyübiye Belediyesi yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilçe merkezindeki birçok noktaya uyarıcı afişler astı.
Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal’ın koordinesinde Eyyübiye Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalarla, virüsle mücadele devam ediyor. Çin`in Wuhan kentinde ortaya çıkan, dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden ve etkisini ülkemizde de göstermeyi sürdüren korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Eyyübiye Kaymakamlığı ve Eyyübiye Belediyesi ilçe genelindeki birçok noktaya afişler asıldı. Dünyada pandemi boyutana ulaşan korona virüsünden korunmak için en iyi yöntemin evde izole olmak ve bulaşma riskinin önemine vurgu yapılan afişler. Asılan afişlerde, ‘ Dikkat, hastalığı bulaştırmak ve ölüme sebep olmak, hem vebaldir, hem günahtır, hem kul hakkıdır. Kul hakkı tövbe ile bağışlanmaz. ‘gibi ifadelere yer verildi.
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki birçok noktaya asıldı. Vatandaşların virüsle mücadelede dikkatli olmaları gerektiğinin ve virüsün bulaşma riskinin öneminin vurgulandığı afişlerle, vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

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