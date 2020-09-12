YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Eyyübiye’ye bölgenin en büyük millet bahçesi kazandırılacak

Eyyübiye’ye bölgenin en büyük millet bahçesi kazandırılacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyan, 150 dönümlük alanı kapsayan Eyyübiye Millet Bahçesinin ihalesinin 5 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı.Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde 150 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçesi, içerisinde mesire alanları, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındırıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyan, 150 dönümlük alanı kapsayan Eyyübiye Millet Bahçesinin ihalesinin 5 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı.
Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde 150 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçesi, içerisinde mesire alanları, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındırıyor. İhalesi 5 Kasım 2020’de yapılacak olan alan, bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğini de taşıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kuş, “Millet Bahçemizin ihale tarihi belli oldu. Bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıyor. İnşallah Eyyübiye bu proje ile nefes alacak. Eyyübiye’de değişim ve dönüşüm için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut, ve destek veren teşekkür ederim. Birlikte daha güzel daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
05:58
Öğle
12:26
İkindi
15:58
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Karataş Eczanesi
Haliliye
Ağaç Eczanesi
Haliliye
Defne Eczanesi
Haliliye
Fethiye Eczanesi
Eyyubiye
Acar Eczanesi
Karakopru
Akay Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Şanlıurfa’da korona denetimine 2 bin 690 personel katıldı
Şanlıurfa’da korona denetimine 2 bin 690 personel katıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Karaköprü’de vatandaşlara Aşure ikramı
Karaköprü’de vatandaşlara Aşure ikramı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.