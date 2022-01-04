SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Hedefteki golcü çok tanıdık

Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Hedefteki golcü çok tanıdık

04.01.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray, yine bir yıldız futbolcu transferi için karşı karşıya geldi. Daha önce İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriqi gibi isimleri kadrosuna katmak için kıyasıya mücadele veren ezeli rakipler şimdi de 31 Aralık 2020'de sözleşmesi biten ve Barcelona'nın da radarında olan Bakambu için devrede.

Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Hedefteki golcü çok tanıdık

Süper Lig'de gösterdikleri performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Ezeli rakipler, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Kongolu golcü Bakambu için harekete geçti.

(MYNET-DIŞ HABERLER)

BARCELONA'NIN DA İLGİSİ VAR

Kongo basınında yer alan habere göre, Avrupa'nın önemli kulüpleri Cedric Bakambu'nun peşinde. Barcelona, Sevilla, Villarreal, Valencia, Betis, Sevilla, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu golcü isimin ara transfer döneminde gideceği kulüp merak konusu oldu.

118230130

YILDIZI BURSASPOR'DA PARLADI

Fenerbahçe ya da Galatasaray'a transfer olması durumunda takımın en önemli gol silahlarından biri olacak Bakambu, Süper Lig'de daha önce Bursaspor forması giymiş ve 27 maçta 13 gol-5 asistlik performans göstermişti. Kongolu golcü, Çin'de ise oynadığı 66 maçta 45 gol atıp, 19 da asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
G.Saray'da sular durulmuyor! Elmas-Terim gerilimi için olay sözlerG.Saray'da sular durulmuyor! Elmas-Terim gerilimi için olay sözler
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

G.Saray'da sular durulmuyor! Elmas-Terim gerilimi için olay sözler

G.Saray'da sular durulmuyor! Elmas-Terim gerilimi için olay sözler

Galatasaray'da korona patlak verdi! Peş peşe...

Galatasaray'da korona patlak verdi! Peş peşe...

Herkes ters köşe! Süper Lig devinden sürpriz transfer

Herkes ters köşe! Süper Lig devinden sürpriz transfer

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...

Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...

Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldığını açıkladı!

Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldığını açıkladı!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.