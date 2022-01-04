Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Hedefteki golcü çok tanıdık

Süper Lig'de gösterdikleri performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Ezeli rakipler, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Kongolu golcü Bakambu için harekete geçti.

(MYNET-DIŞ HABERLER)



BARCELONA'NIN DA İLGİSİ VAR

Kongo basınında yer alan habere göre, Avrupa'nın önemli kulüpleri Cedric Bakambu'nun peşinde. Barcelona, Sevilla, Villarreal, Valencia, Betis, Sevilla, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu golcü isimin ara transfer döneminde gideceği kulüp merak konusu oldu.

YILDIZI BURSASPOR'DA PARLADI

Fenerbahçe ya da Galatasaray'a transfer olması durumunda takımın en önemli gol silahlarından biri olacak Bakambu, Süper Lig'de daha önce Bursaspor forması giymiş ve 27 maçta 13 gol-5 asistlik performans göstermişti. Kongolu golcü, Çin'de ise oynadığı 66 maçta 45 gol atıp, 19 da asist yaptı.



