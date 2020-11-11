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Ezgi Mola'nın takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'

11.11.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Ezgi Mola'nın takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'

'Masumlar Apartmanı' dizisinde temizlik takıntısı olan kadını canlandıran Ezgi Mola ile bir erkek takipçisinin arasındaki diyalog herkesi güldürdü. Mola'ya mürekkep lekesinin nasıl temizleneceğini soran sosyal medya kullanıcısı, aldığı cevap sonrası "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik takıntısı Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor.

"SAYENDE DAYAK YEMEKTEN KURTULACAĞIM"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Deterjanları ne doğal ürünlerle ne de birbirleriyle karıştırmayın reaksiyona girip zehirli gaz çıkışı olabilir. Gözlerde ve ciğerlerde tahrişe sebep olur. Kimyager.
bak birşeydaha öğrendik

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