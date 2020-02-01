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Ezine OSB’den Çanakkale OSB’ye ziyaret

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 01.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ezine Kaymakamı Dr.

Ezine OSB’den Çanakkale OSB’ye ziyaret

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Alper Altınok, Çanakkale OSB yönetim kurulunu ziyaret etti.
Çanakkale OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, 2020 yılında yapılması planlanan faaliyetler ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Semizoğlu, “İlimiz ekonomisinin lokomotifleri olan OSB’lerimizin alt ve üst yapılarının modernizasyonu büyük önem arz ediyor. Firmalarımızın kesintisiz enerji alması üretimlerinde kalite standartlarını doğrudan etkilediği gibi ihracat kapasitelerini doğrudan etkiliyor. Ezine Gıda İhtisas OSB tüm kurumlarımızın işbirliği ve desteği ile büyük bir hızla ilerliyor. Odamızın bir projesi olarak başlayan Ezine Gıda İhtisas OSB, Çanakkale Milletvekilimiz ve AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan’ın gücü ve desteği ile ülkemizin en hızlı ilerleyen organize sanayi bölgesi durumunda. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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