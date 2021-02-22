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F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha

22.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha

Süper Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertli ekip Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim için devreye girdi.

Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluğa çıkarken, sarı-lacivertli takım bir yandan da transfer çalışmalarına erken başladı. Geçtiğimiz sezonlarda stoper hatasından canı çok yanan Fenerbahçe, bu bölgesinde Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Szalai ve Lemos'u bulunduruyor.

1 STOPERE VEDA EDİLECEK

Szalai'nin devre arasında takıma takviye edilmesinden sonra Serdar Aziz-Szalai ikilisine dönen sarı-lacivertli takım, sezon sonunda bir stoperiyle yollarını ayıracakken bu bölgeye bir de takviye yapacak.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı kuralından dolayı Fenerbahçe önceliği yerli isimlere verdi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, stoper bölgesi için Galatasaray'ın istediği futbolcu için devreye girdiği belirtildi.

FATİH KURUCUK HAMLESİ

Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fatih Kurucuk için devreye girdiği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon İstanbul temsilcisiyle 12 maça çıktı.

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON EURO

1.92'lik stoper 2018 yılından beri kırmızı-siyahlı kulüpte forma giyiyor. Fatih'in güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...

LEMOS'UN AYRILMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de bu sezon 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 maça çıkabilen Lemos'la yollar sezon sonunda ayrılacak.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe'de istenilen performansı gösteremeyen Uruguaylı defansın başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

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