F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha

Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluğa çıkarken, sarı-lacivertli takım bir yandan da transfer çalışmalarına erken başladı. Geçtiğimiz sezonlarda stoper hatasından canı çok yanan Fenerbahçe, bu bölgesinde Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Szalai ve Lemos'u bulunduruyor.

1 STOPERE VEDA EDİLECEK

Szalai'nin devre arasında takıma takviye edilmesinden sonra Serdar Aziz-Szalai ikilisine dönen sarı-lacivertli takım, sezon sonunda bir stoperiyle yollarını ayıracakken bu bölgeye bir de takviye yapacak.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı kuralından dolayı Fenerbahçe önceliği yerli isimlere verdi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, stoper bölgesi için Galatasaray'ın istediği futbolcu için devreye girdiği belirtildi.