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Fabri resmen Fulham'da

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Fulham, Beşiktaş'tan kaleci Fabri'nin transfer edildiğini açıkladı. Fabri ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fabri resmen Fulham'da

İngiliz ekibi Fulham, Beşiktaş'tan kaleci Fabri'nin transfer edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İspanyol file bekçisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fabri transferiyle ilgili olarak, "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi bir takıma geldiğim için keyifliyim. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynayacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ, FABRI'NİN 6 MİLYON EURO'YA GİTTİĞİNİ AÇIKLADI
Bu arada Beşiktaş Kulübü de Kamuyu Aydınlat Platformu'na Fabri transferi için Fulham ile 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir" denildi.

Fabri teşekkür

BEŞİKTAŞ'TAN FABRI'YE TEŞEKKÜR
Beşiktaş Kulübü, Fulham'a transfer olan Fabri için bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "2016-17 sezonunda Futbol Takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de Camiamızın kalbinde adeta taht kuran Fabricio Ramirez ile yollarımız ayrıldı.

Kişiliğiyle, yeteğeniyle, örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, Beşiktaşımızda iz bırakan bir futbolcu oldu. Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak. Fabricio Ramirez’e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz" ifadelerine yer verildi.


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