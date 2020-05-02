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"Fabrika, bayram öncesi mutlaka ödemeye yapmalı"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.05.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, pancar ekim işleminin bölgede Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen alınan tedbirlerle biritildiğini açıkladı.Başkan Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Şeker pancarı üretimi bölge ekonomimiz için oldukça önemlidir.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, pancar ekim işleminin bölgede Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen alınan tedbirlerle biritildiğini açıkladı.
Başkan Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Şeker pancarı üretimi bölge ekonomimiz için oldukça önemlidir. Özellikle Altıntaş ilçemiz pancar üretimi yönünden bölgede lokomatif görevini üstlenmektedir. 2020 yılımızın pancar ekimini çiftçimiz zorluklara rağmen yapmıştır. Rabbim bereketli kazançlar versin İnşallah.Beklentimiz şeker fabrikası idarecilerimizden Ramazan bayramı öncesi ’Avans ve küspe’ paralarını yatırılmalıdır. Zor şartlarda da olsa ekimini bitiren çiftçimizin en büyük talebi, içimizde bulunduğumuz zor dönemde fabrikamız tarafından ödemelerin yapılmasıdır’’ ifadelerini kullandı.

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