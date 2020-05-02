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Fahiş fiyat denetimleri aralıksız sürdürülüyor

BİLECİK HABERLERİ  | 02.05.2020 12:30 | Son Güncelleme

Ramazan ayının gelmesi bahane edilerek, firma ve işletmeler tarafından fahiş fiyat uygulamasına gidilmesini önlemek amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.Bilecik’te Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda Ramazan ayı ve Korona virüs salgını nedeniyle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ramazan ayının gelmesi bahane edilerek, firma ve işletmeler tarafından fahiş fiyat uygulamasına gidilmesini önlemek amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Bilecik’te Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda Ramazan ayı ve Korona virüs salgını nedeniyle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fiyat etiketlerini inceleyen ekipler, işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaları engellemek amacıyla aralıksız sürdürülen denetimlerde, süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği, kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, sosyal mesafeyi temin amacıyla semt pazarları, marketler ve vatandaşların toplu bulunabildiği alanlarda alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca marketlerde ve fırınlarda alış veriş yapan vatandaşların sosyal mesafeyi korudukları ve maske taktıkları gözlendi.
Vatandaşların, haksız fiyat artışı ile ilgili şikayet ve taleplerini Ticaret Bakanlığının Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemine veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattını arayarak yapabileceği belirtildi.

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Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Fatih Eczanesi
Sogut
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