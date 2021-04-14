Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum gününü kutladı!

2017'de dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri süren ikili, 2 yaşına basan oğulları Karan'ın doğum günü için aile arasında bir kutlama organize etti.

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM OĞLUM"

Oğulları ile birlikte objektif karşısına geçen çift, Karan'ın yeni yaşını sosyal medyadan da kutladı. Fahriye Evcen doğum günü fotoğraflarını, "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun... İyi ki doğdun canım oğlum" sözleriyle Instagram'dan paylaştı.

"NİCE SENELERİMİZ OLSUN ADAMIM"

Ailece çekilen karelerini yayınlayan Özçivit, gönderilerine, "Sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun adamım" notunu düştü.



