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  4. Fahriye Evcen'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı! Güzelliğiyle büyüledi

Fahriye Evcen'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı! Güzelliğiyle büyüledi

30.09.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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En son Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen katıldığı davete güzelliği ve tarzıyla damga vurdu. İkinci çocuğunu ocak ayında kucağına alan Evcen'in saatinin ve çantasının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen yer aldığı projelerle olduğu kadar güzelliğiyle de beğeni topluyor. İki çocuk annesi olan Evcen fit haliyle de dikkat çekiyor.

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37 yaşında olan ünlü isim katıldığı bir davete kırmızı kombini ile damga vurdu. Güzelliği ile adeta büyüleyen Fahriye Evcen’in tarzına beğeni yağdı.

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Posta'nın haberine göre oyuncunun kırmızı kıyafeti ile beraber taktığı marka saati 170 bin TL değerinde.

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Ünlü ismin dünyaca ünlü bir markaya ait çantasının fiyatı ise 173 bin TL.

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