Fahriye Evcen'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı! Güzelliğiyle büyüledi

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen yer aldığı projelerle olduğu kadar güzelliğiyle de beğeni topluyor. İki çocuk annesi olan Evcen fit haliyle de dikkat çekiyor.

37 yaşında olan ünlü isim katıldığı bir davete kırmızı kombini ile damga vurdu. Güzelliği ile adeta büyüleyen Fahriye Evcen’in tarzına beğeni yağdı.

Posta'nın haberine göre oyuncunun kırmızı kıyafeti ile beraber taktığı marka saati 170 bin TL değerinde.

Ünlü ismin dünyaca ünlü bir markaya ait çantasının fiyatı ise 173 bin TL.



