Falcao, Millionarios'tan teklif alırsa sözleşmesini tek taraflı feshetmek istiyor

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao görüşmelerinde sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Avrupa basınında Falcao haberleri ciddi bir şeklilde yazılmaya devam ediyor. Galatasaray'ın bu transferde sona geldiği öne sürülürken, bu kez yeni iddia gündeme geldi.

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SÖZLEŞME FESİH TALEBİ

Yahoo Sport France'de yer alan habere göre; Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme istedi. Ayrıca Mendes, Kolombiya kulübü Millionarios'tan Falcao'ya bir teklif gelmesi halinde sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi şartını masaya koydu.

Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao, daha önce yaptığı açıklamada futbolu bırakmadan önce en az 1 yıl Millionarios'te oynamak istediğini dile getirmişti.

CENGİZ'DEN FALCAO SORUSUNA YANIT

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili, "Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray'ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır." ifadelerini kullandı.

TEKLİFİ DOĞRULADI

Monaco'nun kampına katılan Radamel Falcao'nun transfer durumu Kolombiya basınının da gündeminde. Antena 2'de yayınlanan habere göre, golcü futbolcu geleceğiyle ilgili olarak bazı tekliflerin olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı. Söz konusu haberde Galatasaray'ın Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro önerdiği belirtildi.

