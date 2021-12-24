Faruk Tınaz'ın ölümünden sonra ortaya çıktı! Doktor "Hiçbir şeyin yok" demiş

Dün hayatını kaybeden Faruk Tınaz'ın ölümünün ardından ortaya atılan iddialar gündemde. Gelen son dakika haberlerine göre ünlü şarkıcının Haziran 2019’da doktoruna ihmal davası açtığı ortaya çıktı.

Hayata veda eden sanatçı Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz da açıklamasında "Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor.

Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı" dedi.

"ACI GERÇEĞİ 2 YIL SONRA ÖĞRENDİM"

Sayfa'nın haberine göre; dilekçede ise şu ifadeler yer aldı:

"2017’de tetkiklerimde açıkça belirtilmesine rağmen aile doktorum dediğim kişi bana 'Hiçbir şeyin yok, git hayatını yaşa' dedi. Halbuki o dönemde özel sigorta şirketinde evrakları inceleyen biri bile hastalığımı fark etmiş, bunu sigorta kayıtlarıma işlemişti. Ben bu acı gerçeği iki yıl sonra hastalığım ciddileşip, ameliyat olduktan sonra öğrendim. 'Doktorlar 6 ay ile 1 yıl arası ömrün kaldı' dediler."

