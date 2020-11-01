Fatih Karagümrük 4 iç saha maçını kaybetmedi

İç saha maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayan Fatih Karagümrük, aynı performansı deplasmanda gösteremedi. İstanbul ekibi, rakip sahalarda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 1 puan alabildi. Deplasman karşılaşmalarında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 2-0 yenildi.

Fatih Karagümrük, kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig müsabakalarında kullanma imkanı bulamamasına karşın, iç saha avantajını farklı statlarda da olsa değerlendirmesini bildi.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 üstünlük sağladı.

GOL YÜKÜNÜ ORTA SAHALAR ÇEKTİ

Süper Lig'in 7. haftasının sonunda toplam 14 kez rakip ağları sarsan İstanbul ekibinde, bu gollerin 8'i orta saha oyuncularından geldi. Orta saha oyuncuları Erik Sabo 4, Badou Ndiaye 2, Alassane Ndao ve Lucas Biglia birer golle takıma katkı sağladı. Forvette Artur Sobiech 2 ve Mevlüt Erdinç 1 gol atarken, defans oyuncularından Ervin Zukanovic 2, Enzo Roco da 1 kez fileleri havalandırdı.

İLK 11'DE TÜRK OYUNCULARA YER YOK

Fatih Karagümrük, 4. haftada oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasından itibaren ilk 11'de Türk futbolculara yer vermedi. İlk 3 haftadaki maçlarda kendilerine ilk 11'de yer bulan Türk oyuncular, Aykut Özer, Ramazan Civelek, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül ve Mevlüt Erdinç, son 4 haftada ise oyuna ya sonradan dahil oldu ya da yedek kulübesinde bekledi.

(AA)

