Fatih Karagümrük Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti! Karagümrük evinde hata yapmadı

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep FK Antalyaspor'u 5-2 ile geçerken, günün açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü İstanbul'da karşı karşıya geldi.

9 DAKİKADA 2 GOL!

İlk 9 dakikada 2 golün kaydedildiği maçta tam 5 gol atılırken, gülen taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip Fatih Karagümrük oldu. Karagümrük'ün golleri Salih Dursun, Borini (2) ve Diagne'den (pen.) gelirken, konuk ekibin tek golünü Rayyan Baniya kendi kalesine kaydetti.

3 PUANLA TANIŞTI!

Fatih Karagümrük bu skorla ilk galibiyetini alırken puanını 3'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.



