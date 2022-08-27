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Fatih Karagümrük Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti! Karagümrük evinde hata yapmadı

27.08.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 4. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip Fatih Karagümrük oldu. İşte Karagümrük Ankaragücü maçına dair detaylar...

Fatih Karagümrük Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti! Karagümrük evinde hata yapmadı

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep FK Antalyaspor'u 5-2 ile geçerken, günün açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü İstanbul'da karşı karşıya geldi.

9 DAKİKADA 2 GOL!

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İlk 9 dakikada 2 golün kaydedildiği maçta tam 5 gol atılırken, gülen taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip Fatih Karagümrük oldu. Karagümrük'ün golleri Salih Dursun, Borini (2) ve Diagne'den (pen.) gelirken, konuk ekibin tek golünü Rayyan Baniya kendi kalesine kaydetti.

3 PUANLA TANIŞTI!

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Fatih Karagümrük bu skorla ilk galibiyetini alırken puanını 3'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.


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