Fatih Karagümrük Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti! Karagümrük evinde hata yapmadı

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep FK Antalyaspor'u 5-2 ile geçerken, günün açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü İstanbul'da karşı karşıya geldi.
İlk 9 dakikada 2 golün kaydedildiği maçta tam 5 gol atılırken, gülen taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip Fatih Karagümrük oldu. Karagümrük'ün golleri Salih Dursun, Borini (2) ve Diagne'den (pen.) gelirken, konuk ekibin tek golünü Rayyan Baniya kendi kalesine kaydetti.
Fatih Karagümrük bu skorla ilk galibiyetini alırken puanını 3'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
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