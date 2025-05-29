Trendyol 1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Kazananın direkt olarak Süper Lig'e yükseleceği mücadeleyi Fatih Karagümrük 3-1 kazanarak mutlu sona ulaştı.
Maçta 1-0 geriye düşen Fatih Karagümrük, karşılaşmanın ikinci yarısında skoru 1-1'e getirerek maçı uzatmalara götürdü.
Uzatma dakikalarında 3-1 öne geçen Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.
Şampiyon Kocaelispor ve ikinci Gençlerbirliği'nin ardından finali kazanan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma için İstanbul ve Balıkesir'den Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gelen iki takım taraftarları, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları destekledi.
İstanbulspor'a 2021-22'de play-off finalinde kaybeden Bandırmaspor, bu sefer Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmak istiyordu. Finalde yine kaybeden Bandırma, Süper Lig'e çıkma şansını yitirdi.
Normal sezonun son haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 yenerek ligi 66 puanla üçüncü sırada bitiren Fatih Karagümrük, doğrudan play-off finali oynamaya hak kazanmıştı.
Süper Lig'e 2019-20'de yükselen ve 4 sezon mücadele eden Fatih Karagümrük, geçen sezon ligden düşmüştü. Fatih Karagümrük, bir sezonun ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.
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