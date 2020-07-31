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Fatih Karagümrük’ten Cüneyt Çakır ve TFF’ye teşekkür

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.07.2020 14:53 | Son Güncelleme

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ile oynanan TFF 1. Lig Play-Off Final maçında görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerine başarılı yönetimleri için teşekkür etti.

Fatih Karagümrük’ten Cüneyt Çakır ve TFF’ye teşekkür

Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi’ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz" denildi.


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