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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladı

06.09.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladı

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Kouassi, bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta bir gol kaydetti.

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