Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese Fatih'in adını taşıyan müze oldu

Dioramalarda Saatli Medrese'nin inşası, Edirne Yeni Saray'daki Kum Kasrı ve Babüssaade, Aavaş Kulesi, Şahi topunun dökümü gibi temalar işlendi. Sultan II. Murad, Hüma Sultan, Şehzade Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Molla Gürani gibi dönemin tarihsel şahsiyetleri üç boyutlu modellenerek döneme uygun kıyafetlerle giydirildi.

Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese'de kurulan müze pek çok özelliğiyle dikkati çekiyor. Müze, Fatih Sultan Mehmet'in hayatından kesitler, birebir ölçülerde silikon heykeller, özel tasarlanan figürlerin yer aldığı dioramalar ve minyatürlerle canlandırıldı.

Medrese odalarının her birinde bir anın anlatıldığı müzedeki ilk odada Fatih'in doğumu aktarılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu zamanki Osmanlı coğrafyasının haritalarla anlatıldığı müzede ilgi çeken pek çok diaroma da yer alıyor.

Müzede çocuk ziyaretçiler için de Saatli Medrese maketi ve diğer tematik yapbozların bulunduğu bir aktivite odası oluşturuldu.

Edirne Valisi Canalp'in himayelerinde kurulan, senaryo, sergi ve içerik uygulamaları Dr. Öğretim Üyesi İlhami Danış, Doç. Dr. mimar Hasan Fırat Diker ve Doç. Dr. Mustafa Göleç tarafından yapılan, proje koordinasyonu Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve mimar Rüveyda Korkut tarafından yürütülen, danışma kurulunda Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ve Doç. Dr. Yunus Uğur'un yer aldığı müze ziyaretçilerini bekliyor.

