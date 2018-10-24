Fatih Terim: Aileye ne hissediliyorsa Galatasaray için öyle hissediyorum

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile oynayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu ve çarpıcı sözler kullandı. İşte Fatih Terim'in açıklamaları; ''AİLEYE NE HİSSEDİLİYORSA G.SARAY İÇİN ÖYLE HİSSEDİYORUM'' 1974 yılında Galatasaray'a geldim. Futbol, o zaman çok farklıydı. Daha amatör ruhla oynanıyordu. Futbol, şimdiki gibi profesyonel değildi. Mali olarak güçlenmemişti. Beklentiler çok daha farklıydı. İnsan ailesine ne hissediyorsa ben de Galatasaray'a karşı aynı hissettim. İlk günde de aynı hissettim, şimdi de aynı hissediyorum. ''UNUTULMAZLARIN ADRESİ GALATASARAY'' Gönülden bağlı olduğum, ait hissettiğim, kendimi ve yaşadıklarımı tanımlayan ve en önemlisi unutulmazlarımın adresi Galatasaray. Dolayısı ile siz gidiş dönüş olarak bakabilirsiniz ancak içimde Galatasaray hiç gitmiyor. Sadece fiziksel olarak gidiyorsunuz. Söz konusu Galatasaray olduğunda mantık devre dışı kalıyor. Mantık devrede olsaydı yaşadıklarımın çoğu olmayabilirdi. ''GALATASARAY, AYRILAŞAN BİR MARKA'' Hem sportif ve prestij açısından Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir lig. Galatasaray, geçmiş başarıları ile ayrılaşan bir marka. O yüzden varlığını bu ligde sürdürebilmeli ve başarılarına yenilerini koyabilmeli. Kadro planlaması da ona göre yapılmalı. Şampiyonlar Ligi pek çok açıdan enlerin olduğu bir lig. Üst düzey bir performans sergilenmesi gerekiyor. Oyuncuların da bu bilinç ile orada olmayı bilmeleri gerekiyor.

''SCHALKE'YE SAYGI DUYUYORUZ'' Schalke'de genç bir meslektaşım var. Geçtiğimiz sezon kariyeri açısından önemli bir başarı elde etti. Bende başladığım zaman o yaştaydım ve benden büyük oyuncular vardı. Sistemine ilişkin yaklaşımını da anladığımı düşünüyorum. Almanya, Türk nüfüsunun en yoğun olduğu yerlerden birisi. Geçtiğimiz sezonki başarısından dolayı hakkını vermek gerekiyor. Almanya bizim alışık olduğumuz bir yer. Oradaki taraftarlarımız bizim için bir güç kaynağı. Schalke güçlü ve köklü bir takım. Kendilerine saygı duyuyoruz. Umuyorum iki maçta geçen seferki gibi centilmence ve çekişmeli geçecektir. Hem orada hem Schalkeli dostlarla bir arada olmak için sabırsızlanıyoruz. ''EŞİT MÜCADELE ETMİYORUZ'' Hatırlatmakta fayda var Galatasaray, UEFA'dan aldığı ceza nedeni ile bu sezon rakipleri ile eşit mesafede bir yarış yapmayacak. En azından koşulların benzer olmasına bakmamız lazım ancak koşullar aynı değil. İmkanlarımızla bu turnuvaya hazırlanacağız. Hedefleri teker teker değerlendirmek lazım. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak olarak koyalım sonrasına bakarız.