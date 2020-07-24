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Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından net konuştu: Zamanımız az

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.07.2020 23:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından net konuştu: Zamanımız az

Galatasaray'ın ligin son haftası Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU SENE İLLA BİR ŞEY OLACAK..."

Fatih Terim,"İlk yarı iyi oynamadık ama ikinci yarı oyuncu değiştirmeden, oyunu değiştirdik. 2-1 öne geçtikten sonra sıkıntı çekmeden pozisyon bulduk. Son saniyede herkesin ortaklaşa hatasıyla, bu sene illa bir şey olacak..." dedi.

"ZAMANIMIZ YOK"

Fatih Terim,"Yeni sezona kısa süre var. Sezonun hesabını yaptık. 2-3 gün önceki toplantımız iyi geçti. Bu seneyi unutup, önümüzdeki seneyi çok çabuk halletmeliyiz. Yapılması gerekeni kısa sürede yapmalıyız, zamanımız yok" açıklamasını yaptı.

"BU SENE İÇİN BİZİ MAZUR GÖRSÜNLER"

Fatih Terim,"Galatasaray mutlaka yine en iyisini yapacaktır, imkanları ne olursa olsun! Birçok kiralık oyuncumuz ve değişmesini istediğimiz oyuncumuz var. Birçok düşüncemiz var ama zaman az.Bu sene için bizi mazur görsünler. Pandemi sonrası başımıza gelmeyen kalmadı. Allah beterinden saklasın, buna da şükür. İlk iki maçta bize gereği yapıldı, halledildi. Rize'de Muslera'nın 15. dakikada ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık." ifadelerini kullandı.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Fatih Terim,"Siz hiç gördünüz mü 6 saniye uygulayan birini?Hiç gördünüz mü adamı 6 ay sakatlayan ama üstüne düştü denilen bir şeyi? Hepsi bize denk geldi. Oyunu domine ettiğimizde başımıza neler geldi! Galatasaray kan değişimi noktasındadır. Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Bu mali ortamda, bu rakamları veremeyiz. Her şeye rağmen iyi bir takım kuracağız, kimse merak etmesin" dedi.

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