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Fatih Terim'den transfer ve çarpıcı istifa açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.01.2019 21:46 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0'lık Göztepe galibiyeti sonrası transfer konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, "Taraftara 'sabır' diyorum, 31'ine kadar transfer yapacağız" derken, Ozan Kabak konusunda ise "Ben gitmesini istemedim ama sayın başkan ve yöneticiler 'idari karar' dediler. İdari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim" diyerek istifa etmeyi düşündüğünü itiraf etti.

Fatih Terim'den transfer ve çarpıcı istifa açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Önce maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "Zorlu bir zemindi. Havaya bir şey diyemeyiz ama sahaya söyleyeceklerimiz var. Artık böyle bir ligde herkes daha iyi şartlarda oynamak istiyor. İnşallah önemli sakatlıklar olmamıştır. Birçok taktiksel kurgularınızı çamura ve suya saplayabilirsiniz. Daha farklı kazanabilirdik. Hem 3 puandan hem de takımın arzusundan mutluyum. 21. şampiyonluğumuzu aldığımzı bu statta kazanmak daha da büyük anlam ifade ediyor" dedi.

"TARAFTARIMIZ FORVET TRANSFERİ İÇİN 31'İNE KADAR SABRETSİN"
Forvet transferiyle ilgili soruya yanıt veren Fatih Terim, "Sanırım son günlerin sorusu ve gündemi bu. İsimler üzerinden transfer konuşmak istiyorum. Bazen transfer yapmak istediğiniz zaman paranız olmuyor, paranız olduğunda da zamanınız olmuyor. Bütün arkadaşlar iyi niyet ve özveriyle çalışıyor. Herkesten ricam, 31 Ocak akşamına kadar beklemeleri. İçinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ve bu durumu Galatasaray'a uygun görmüyorum. Ancak sabır diyorum, 31'ine kadar transfer yapacağız. Ondan sonra kızma hakkı ve sorma hakkı olur. Ya bu arkadaşlar Alanyaspor maçında oynarlar ya da olmazlar. Durumu tasvip etmiyorum ama uğraşı görünce ben de diyorum ki bu kadar beklediler, iki üç gün daha beklesinler" diye konuştu.

"TRANSFER OLMAZSA, GALATASARAY AĞLAMAZ"
Basın toplantısında transferle ilgili konuşan Fatih Terim "Herkes transfer yapmak ister. Biz de istiyoruz, yönetim de istiyor. En iyisini almaya çalışıyoruz, en ekonomik şekilde. İç hesaplaşmamızı yapabiliriz, isim üzerinden gitmek istemiyorum. Allah'a şükür kayıpsız atlatıyoruz. Gelin hep beraber üzüm yiyelim, bağcıyı sonra hallederiz. Bazen acımasız davranıyoruz, bu hoş değil. Burası Galatasaray, çok önemli bir markadan bahsediyoruz. Öyle bir listeler, isimler, yaklaşımlar... Galatasaray'ın transferleri ulu orta konuşulur mu ya? Herkesin elinde liste olur mu ya? Transfer olmazsa, Galatasaray ağlamaz. Belki geldiği zaman başka problemler olacak. Keşke bu konu ile ilgili hassasiyetinizi başka problemlere de göstersek" dedi.

"BEN SERDAR AZİZ VE EREN DERDİYOK'LA İLGİLİ TEKNİK BİR KARAR ALDIM"
Serdar Aziz'in affedilme ihtimaliyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Terim, "Serdar Aziz ile ilgili bilgim yok. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u seviyorum, teknik bir karar aldım ben. Yönetim bir karar alırsa, bu idari karardır, ondan sonra yapılacaklar bellidir. ben bu kararı aldım, yönetim de bir karar alırsa açıklar. İki tane karar var, sadece teknik değil, idari de karar var. Ben kararımı verdim, Serdar'ı devamlı A Milli Takım'da da oynatan benim. Çıkıp çok fazla konuşmuyoruz, herkesle her yerde konuşmuyoruz, çünkü konuşursak biz gerçekleri söyleriz, bunu herkes biliyor. 26 Aralık'ta karar vermişiz, 26 Ocak'a gelmişiz. Yönetim derse 'Benim idari kararım budur' o zaman bakarız" ifadelerini kullandı.

OZAN KABAK KONUSUNDA İSTİFA MESAJI
Terim, Ozan Kabak'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve istifayı düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

"Ben Ozan'ın gitmesini istemedim, ihtiyacım olduğunu söyledim ama sayın başkan ve yöneticiler idari karar olarak vermeyi düşündüler. İdari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamsın herkes gitsin sen kal imparator
Allah kerim fatih terim hı hı
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