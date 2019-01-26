Fatih Terim'den transfer ve çarpıcı istifa açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Önce maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "Zorlu bir zemindi. Havaya bir şey diyemeyiz ama sahaya söyleyeceklerimiz var. Artık böyle bir ligde herkes daha iyi şartlarda oynamak istiyor. İnşallah önemli sakatlıklar olmamıştır. Birçok taktiksel kurgularınızı çamura ve suya saplayabilirsiniz. Daha farklı kazanabilirdik. Hem 3 puandan hem de takımın arzusundan mutluyum. 21. şampiyonluğumuzu aldığımzı bu statta kazanmak daha da büyük anlam ifade ediyor" dedi.

"TARAFTARIMIZ FORVET TRANSFERİ İÇİN 31'İNE KADAR SABRETSİN"

Forvet transferiyle ilgili soruya yanıt veren Fatih Terim, "Sanırım son günlerin sorusu ve gündemi bu. İsimler üzerinden transfer konuşmak istiyorum. Bazen transfer yapmak istediğiniz zaman paranız olmuyor, paranız olduğunda da zamanınız olmuyor. Bütün arkadaşlar iyi niyet ve özveriyle çalışıyor. Herkesten ricam, 31 Ocak akşamına kadar beklemeleri. İçinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ve bu durumu Galatasaray'a uygun görmüyorum. Ancak sabır diyorum, 31'ine kadar transfer yapacağız. Ondan sonra kızma hakkı ve sorma hakkı olur. Ya bu arkadaşlar Alanyaspor maçında oynarlar ya da olmazlar. Durumu tasvip etmiyorum ama uğraşı görünce ben de diyorum ki bu kadar beklediler, iki üç gün daha beklesinler" diye konuştu.