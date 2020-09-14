Fatih Terim, Belhanda hakkında kararını verdi!

Sezona galibiyetle başlayarak moralleri üst seviyeye çıkaran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.Oghenekaro Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya iki takviye daha yapabilmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'da kazanılan son iki şampiyonluğun önemli mimarlarından olmasına rağmen disiplinsiz hareketleriyle dikkat çeken ve geçtiğimiz sezon gözden düşen Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bu karara varıldığı öğrenilirken yıldız oyuncu ile yollar kesin olarak ayrılacak.Teknik Direktör Fatih Terim'in performansından memnun kalmadığı Belhanda'ya Katar ve bazı Avrupa kulüplerinin talip olması nedeniyle yönetim Faslı futbolcuyu satmanın planlarını kuruyor.

YERİNE PASTORE!

Belhanda'nın gitmesi durumunda yönetim Roma'da oynayan Arjantinli orta saha oyuncusu Javier Pastore'yi kiralamak için Roma'ya teklif yapmayı tasarladığı gelen bilgiler arasında.

