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Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'ü istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.10.2020 18:28 | Son Güncelleme

Sezon başında transferde istediğini gerçekleştiremeyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'ü istiyor!

Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda sıkıntı yaşayan Dorukhan Toköz için bu kez ezeli rakip devreye girdi.Yaz transfer sezonunda istediği takviyeleri yapamadığı gibi satmak istediği oyuncuları da satamayan Galatasaray'dabu durum Fatih Terim ile yönetimin arasında iplerin gerilmesine neden olmuştu.

Kadrodaki bazı sıkıntıları çözmek için kısa vadeli planlar yapan Galatasaray yönetimi Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.Milli futbolcuya Fatih Terim de onay verdi. Dorukhan'ı Fenerbahçe'nin istediği ifade ediliyor.

Bu durumda Galatasaray, Fenerbahçe ile transferde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı yönetimin ilk hedefinin Dorukhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak olduğu ancak Beşiktaş ile anlaşma olmazsa sezon sonunun bekleneceği öğrenildi.Dorukhan'ın sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor. Galatasaray, Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak istediği gibi sol bek Saracchi'nin de bonservisine sahip olmak istiyor.

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