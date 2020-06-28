Fatih Terim'den Başakşehir maçına sürpriz karar!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray'ın sakatlar ve cezalılarla başı dertte. Eksikler arasında ilk 11'ini oluşturmakta zorlanan Teknik Direktör Fatih Terim, 4 futbolcusunu gerçek bölgesinin dışında oynatacak.Milliyet'te yer alan haberine göre, Sezon başından bu yana yaşanan problemler, yapılmayan transferler ve de son olarak üst üste gelen sakatlık ve cezalar nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim, Başakşehir maçında kadronun yarısını gerçek mevkisinde oynatamayacak. İşte, mevcut pozisyonunun dışına kayan isimler:

-RYAN DONK:Son iki şampiyonlukta özellikle hamle oyuncusu olarak önemli işler yaptı. Orta alanda Terim'in yıldızlarından biri oldu. Bazen de sürpriz forvet olarak goller attı. Luyindama sakatlanınca savunmaya kaydırıldı.

-MARIO LEMİNA:Orta sahanın çalışkan ismi, savunmadaki eksikler nedeniyle son maçlarda defansa geçti. Lemina savunmada beklenen performansı sergilemedi.

-ÖMER BAYRAM:Sol bek olarak transfer edilen ve sezon içinde orta sahaya devşirilen Ömer Bayram, Başakşehir maçında ise sol önde maça başlayacak. Emre Akbaba ile maç içinde pozisyon değiştirecek.