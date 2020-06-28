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Fatih Terim'den Başakşehir maçına sürpriz karar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2020 18:38 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak olan ve eksiklerle boğuşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, 4 futbolcusunu kendi mevkisinin dışında oynatacak.

Fatih Terim'den Başakşehir maçına sürpriz karar!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray'ın sakatlar ve cezalılarla başı dertte. Eksikler arasında ilk 11'ini oluşturmakta zorlanan Teknik Direktör Fatih Terim, 4 futbolcusunu gerçek bölgesinin dışında oynatacak.Milliyet'te yer alan haberine göre, Sezon başından bu yana yaşanan problemler, yapılmayan transferler ve de son olarak üst üste gelen sakatlık ve cezalar nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim, Başakşehir maçında kadronun yarısını gerçek mevkisinde oynatamayacak. İşte, mevcut pozisyonunun dışına kayan isimler:

-RYAN DONK:Son iki şampiyonlukta özellikle hamle oyuncusu olarak önemli işler yaptı. Orta alanda Terim'in yıldızlarından biri oldu. Bazen de sürpriz forvet olarak goller attı. Luyindama sakatlanınca savunmaya kaydırıldı.

-MARIO LEMİNA:Orta sahanın çalışkan ismi, savunmadaki eksikler nedeniyle son maçlarda defansa geçti. Lemina savunmada beklenen performansı sergilemedi.

-ÖMER BAYRAM:Sol bek olarak transfer edilen ve sezon içinde orta sahaya devşirilen Ömer Bayram, Başakşehir maçında ise sol önde maça başlayacak. Emre Akbaba ile maç içinde pozisyon değiştirecek.

-EMRE AKBABA:Başakşehir maçında orta alanda forma giyecek ama maç içinde Teknik Direktör Fatih Terim'in direktifiyle sol öne de geçmesi planlanıyor.

-HENRY ONYEKURU:Nijeryalı sol ön oyuncusu, Başakşehir karşılaşmasında forvetlerin yokluğunda mecburen öne kaydırılacak.

7. MAÇIN KADERİNİ GENÇLER DEĞİŞTİRECEK

  1. Cim-Bom'da Muslera, Andone, Marcao ve Falcao'nun sakatlığı, Mariano, Ahmet Çalık ve Adem Büyük'ün de kart cezası olması nedeniyle Başakşehir maçındaki hamle oyuncuları gençler olacak.Teknik Direktör Fatih Terim, savunmada 17 yaşındaki Emin Bayram, forvette 18 yaşındaki Erencan Yardımcı ve kenarda ise 19 yaşındaki Yunus Akgün'ü maç içinde hamle oyuncusu olarak sahaya sürecek.
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