Fatih Terim'den Fenerbahçe için şok sözler: Rakip bile değiliz

Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sarı kırmızılı taraftarla seslendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sezonu değerlendirdi ve yeni hedeflerini belirledi. Fatih Terim, Instagram hesabından yayınladığı videoda şu sözleri kullandı: "Dünyanın en iyi taktiğini belirleyin, çok iyi fizik kaliteniz olsun, istatistikleriniz muazzam tablolar çizsin. Bir de buna takımın motivasyonunu ekleyin. Bunlar bile başarı gelecek demek değildir. Galatasaray'da büyük camia, büyük marka, büyük takım olmanın yanı sıra büyük inanç, büyük bir birleşme var. Geçenlerde bir yemekte güzel bir tanımlama oldu. Zihinsel bütünleşme. Çok hoşuma gitti bu iki kelime. Sinerji, dua, enerjiyi, birlik ve beraberliği her şeyi içine katıyorsunuz. Bizi birleşme ve inanç hedefe ulaştırdı. Biz bu bütünleşmeyle daha önce tarih yazdık. İnşallah niceleri olacak. Önce sözlü ve yazılı hayallerimizi hayata geçirme zamanı. Allah yardımcımız olsun. "TÜM SEZON PEK ÇOK KARŞILAŞMADA HAKKINIZ YENİYOR"

Neler mi yaşadık? Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısında söylediğim bir laf var; organize ama amatör kötülük diye. Eğer bizimle ilgili bu sezonun ve bu şampiyonluğun bir hikayesi yapılacaksa, başından sonuna kadar bu kötülüğün mimarları ile mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak lazım, bu mücadeleyi mutlaka ortaya koymak lazım. Tüm sezon pek çok karşılaşmada hakkınız yeniyor, yetmiyor ceza üzerine ceza alıyorsunuz, bu cezayı sadece ben değil, oyuncularım, başkan, yöneticim, hepsi. O da yetmiyor, 17 kulüp, siz Şampiyonlar Ligi maçına gitmişken, ne demek istedikleri pek belli olmayan, söylediklerine göre birbirinden habersiz bir bildiri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Galatasaray'a karşı olduğu kesin.

"BİR KULÜP BAŞKANI ÇIKIP GÜNAHINIZI ALIYOR, CAMİASINI TATMİN ETMEK İÇİN ŞOV YAPIYOR"

Karşınızda 10 maç ceza almış bir teknik adam var. Hatta daha sonuncu açıklanmamasına rağmen, şu anda kupasıyla beraber 11 oldu. 11 maç takımının başında olamamış ama 2 kupa kaldırmış bir takımın teknik direktörü var. Şu anda anlatırken çok basit geliyor. Kulüp pasaportlu, ayarı kaçmış birkaç yorumcu, çıkıp, hadsizce ve mesnetsizce emeğinizi karalıyor. Bir kulüp başkanı çıkıyor, günahınızı alıyor, camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor. "HAK YİYİP, GAK DİYENLERE GEÇMİŞ OLSUN"

Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da geçmedik, benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı. Hak yiyip, gak diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok artıranlara, tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum, zaten çok açık. O yüzden ben daha fazla konuşarak acıyı arttırmak istemiyorum. Allah herkese önce vicdan rahatlığı sonra huzur versin.