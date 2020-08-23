Fatih Terim'den flaş Arda Turan kararı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezonu özellikle son haftalara girilirken aldığı mağlubiyetlerle 56 puanla 6. sırada tamamlayabilmişti.Hal böyle olunca yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlayan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla kolları sıvamıştı.4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminden bu yana Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı.

Öte yandan sezon öncesi hazırlık maçları yapacak olan sarı-kırmızılılarda, kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi.Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi.Antrenmanlarına da hız kesmeden devam eden sarı-kırmızılıların idmanlarında 11'e 11 hazırlık maçı oynadığı öğrenildi.