Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar alınan bu sonuçla yenilmezlik serisini 6'ya çıkardı ve 23 puana yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Terim, ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde hücum bölgesine transfer düşünüp, düşünmediklerinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Birkaç maç sonra transfer başlayacak. Biz Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanabiliriz. Beraber konuşmalarımız sürüyor, başkanımızla, yöneticilerimiz ve teknik heyetle. Kafamızda bazı şeyler var. Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Bazı değişiklikler yapabiliriz. Oraya da oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var." dedi.

Transferde kiralık oyunculara sıcak bakmadığını ifade eden Fatih Terim, "1,5 senelik kiralık olabilir. Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Alacağımız oyuncular değişik tip olacaklardır. Satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz. Çalışmalarımız var. İnşallah Galatasaray’a yakışan, istediği gibi, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu bir şekilde en iyi oyuncuları alırız" dedi.