Fatih Terim'den "Her şey yolunda" mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasında bir araya gelen Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yönetimle aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Her şey yolunda" mesajına yer verdi.

Terim BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim" ifadelerini kullanmıştı.(AA)

