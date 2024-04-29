Fatih Terim'den mağlubiyet açıklaması! Kariyeri boyunca ilk kez 'başaramadık' dedi...

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI MUCİZELERE KALDI

AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de 1-0 kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Fatih Terim, "Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır. Çok üzgünüm ama işimi etkilemiyor. Hepimiz finale hazır bir şekilde gideceğiz. Hadi Kupayı alalım, sonra seni Koropi'de bekleriz, kahve içip oradaki her şeyi konuşuruz." açıklamasını yaptı.

"BUGÜN BAŞARAMADIK"

Sözlerine devam eden Terim, "Oynamak istediğimiz oyunda hiçbir şey değişmedi. Kendi sahamızda oynadığımız üç maçta ilk golü yedik. Play Off'larda bunları tersine çevirmek kolay değil. Bugün hızlanmamız ve daha iyi tepki vermemiz gerekiyordu. İlk bölümde başarılı olamadık. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadık. Özellikle diğer maçtan da istediğimiz sonucu aldığımızı görünce bu işi daha iyi halledeceğimizi düşündüm. Başaramadık. Kritik anlarda tepki vermeliyiz. Bugün başaramadık." dedi.





