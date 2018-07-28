Fatih Terim'den Philip Cocu'ya telefon!

Fatih Terim, sezon öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren ve takımı tanıma yolunda büyük mesai harcayan sarı lacivertlilerin yeni teknik adamı Cocu'ya telefon açtı ve bir istekte bulundu.

Terim'in Hollandalı teknik adamı telefonla aradığı ve 4 büyükler arasındaki transfer konusunu görüştüğü öğrenildi. Fatih Terim, telefonda görüştüğü Hollandalı teknik adama "Bu hamle herkesin hayrına olur" dedi.

Fatih Terim, son yaptığı açıklamada, "Sadece yerli değil, yabancı oyuncuları da kastettim" diye konuştu.

Phillip Cocu ile telefonda sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim'in temasları sürecek. Tecrübeli hocanın önümüzdeki günlerde de Şenol Güne'le bir araya gelmesi bekleniyor.

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