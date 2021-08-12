Fatih Terim'den sürpriz tercih! Mohamed'e şok, Feghouli ve Diagne...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için bu akşam İskoçya'da zorlu bir maça çıkacak. İstanbul'daki 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında Galatasaray, St. Johnstone ile McDiarmid Park'ta saat 21.00'de karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz turu geçmesi durumunda play-offa yükselecek ve Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek önemli adım atacak.Fatih Terim, kritik mücadele öncesinde sürpriz tercihler yaptı. Deneyimli teknik adamın bu akşam farklı bir 11'le sahada olması bekleniyor.

FEGHOULİ VE DİAGNE SÜRPRİZİ! MOHAMED'İN YERİNE...

Falcao'yu maç kadrosuna almayan Terim, Diagne ve Feghouli'yi ilk 11'de sahaya sürecek.Kolombiyalı golcüyü İskoçya'ya götürmeyen Fatih Terim, Mohamed'i de kesecek ve Diagne ile maça başlayacak.Dikkat çeken bir başka tercih ise Feghouli. 67 yaşındaki hoca, Başkan Burak Elmas'ın takımdan gönderileceğini söylediği Feghouli'ye bu akşam şans verecek. Cezayirli yıldızın orta sahada görev yapacağı belirtildi.



