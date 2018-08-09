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Fatih Terim'den yeni sezon mesajı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.08.2018 21:20 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yeni sezon mesajı paylaştı. Terim, hashtag'ler olarak Galatasaray ve 22. şampiyonluğa vurgu yaparak "22" yazdı.

Fatih Terim'den yeni sezon mesajı!

Fatih Terim, "Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hedef 22' vurgusu yapan deneyimli teknik adam, "Galatasaray, imkansız ve hayal denilenleri gerçeğe dönüştürüp tarihe geçen, zorlukları birleşerek aşan, değişimin öncüsü, sahada ruhunu, tribünde varlığını ortaya koyan ve en önemlisi inanmaktan vazgeçmeyenlerin takımıdır. Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.

Terim'in yaptığı bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce kez paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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