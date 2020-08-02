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Fatih Terim, Diagne hakkında kararını verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.08.2020 20:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Süper Lig'in tamamlanmasının ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takımda performansı tartışılan Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili karar verildi.

Fatih Terim, Diagne hakkında kararını verdi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik heyet Mbaye Diagne ile ilgili kararını verdi. Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in geçen sezon istemediği ve Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Diagne bu sezon kadroda tutulacak.

Güçlü fiziği ve az sakatlanması nedeniyle yoğun fikstür için en ideal ismin Senegalli forvet olduğu dile getirildi.

Falcao'nun ilerleyen yaşı ve sakatlık riskinin bulunması nedeniyle ikinci forvetinin sağlam ve güçlü bir isim olmasını arzu eden Terim, geride bıraktığımız sezon kiralanan Andone'den sakatlıkları nedeniyle istenen katkıyı alamamıştı.

Yoğun fikstür göz önünde bulundurulduğunda Diagne'nin önemli katkıları olacağını düşünen tecrübeli teknik adam, bu nedenle Senegalli forveti bu sene hiçbir yere bırakmayacak.

SEZON BAŞI KAMPINA ÇAĞRILDI

Club Brugge'de sezon içerisinde kadro dışı bırakılan ve uzun süredir maç yapmayan Diagne'ye sezon başı hazırlıklarına katılması söylendi.

13 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Galatasaray'ın 1.5 sene önce Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservisle aldığı Diagne'nin 3 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da Diagne'nin geri dönüşüyle beraber bu sene hücum hattı Falcao, Diagne, Adem Büyük ve Oğulcan Çağlayan'dan oluşacak.

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