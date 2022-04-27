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Fatih Terim'e hırsızlık şoku! 21 yıl hapsi isteniyor...

27.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Fatih Terim'in satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden çalındı. Hırsızlar, olayın üzerinden çok geçmeden yakalandı. Yapılan tespitler sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit eden polisler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Terim'e hırsızlık şoku! 21 yıl hapsi isteniyor...

Fatih Terim'in satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden çalındı. İki hırsız tutuklandı. Motosiklet iade edildikten sonra şikayetten vazgeçilince 2 sanık tahliye edildi. Mağazaya gelen yetkililer BMW marka motosikletin kilidinin kırılarak çalındığını fark edince durum emniyet güçlerine haber verildi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri kasklı 3 şahsın işyerine girerek motoru çaldıklarını belirledi. Hırsızlar motosikleti Kağıthane'de bulunan bir apartmanın bahçesine bıraktıktan 1 saat sonra olay yerine getirdikleri araçla uzaklaştıkları ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Yapılan tespitler sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit eden polisler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren şüpheliler hırsızlık olayıyla bir alakalarının olmadığını ileri sürdü. İfadelerinin ardından İstanbul adliyesine getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atakan Irmak'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu motosikletin ünlü teknik adam Fatih Terim tarafından satın alındığı, lüks motosikletin ücretinin ödendiği ancak galeride konsinye olarak bekletildiği ortaya çıktı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçamaklı ifadelerde bulunduğunu belirledi.

21 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

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Yürütülen soruşturma sonunda haklarında 2 şüpheli hakkında 'Mala Zarar Verme', 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'İşyeri Dokunulmazlığının İhlali' suçları kapsamında 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan 2 tutuklu sanık, hırsızlık olayı ile alakalarının olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti.

İADE EDİLDİ

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Sanıklardan H.B.'nin avukatlığını yapan Özlem Açar, müvekkilinin hırsızlık olayı sırasında evinde olduğunu, bu durumun HTS kayıtlarının alınmasıyla ortaya çıkabileceğini anlattı. Ayrıca çalınan motosikletin bulunarak taraflara iade edildiğini belirten Özlem Açar müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme sanıkların tahliye edilerek yargılamanın devam edilmesine karar verdi.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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