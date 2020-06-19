Fatih Terim: Geçen seneyi hatırlayın

Galatasaray, Rizespor deplasmanında üç puan bırakarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Muslera ve Andone’nin sakatlanarak sezonu kapatması, Donk ve Âdem’in de cezalı duruma düşmesi sarı-kırmızılılarda moralleri altüst etti. Sarı-kırmızılılarda zaten Luyindama daha önceden sakatlanıp sezonu kapattığı için sözleşmesi askıya alınmış, geçtiğimiz hafta ise Marcao sakatlanmıştı.
Kısacası Fatih Terim Gaziantep maçı öncesi yola çıktığı defans oyuncuları ve kalecisinden yoksun hazırlık yaparken bir yandan da oyuncularını motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Lig sonuna kadar mücadeleyi elden bırakmamaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Eksiklerimiz çok ama ne olursa olsun sahaya on bir kişi çıkacağız. Tablo karamsar gözükebilir. Ama biz pes etmeyeceğiz." dedi.
Terim, "Daha önümüzde yedi hafta, kazanılacak 21 puan var. Her şey değişebilir. Biz sonuna kadar şampiyonluk için mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anki konumumuza nasıl geldiğimizi, geçen sezon şampiyon olurken sekiz puanlık farkı nasıl kapattığımızı unutmayın” ifadelerini kullandı.
Milliyet'te yer alan habere göreyse; Önlerinde artık 3 takım olduğuna dikkat çeken deneyimli hoca, şampiyonluk için işlerinin zorlaştığını ama umudunu yitirmediğini dile getirdi. Terim’in, “6 puan önümüzde olan Trabzonspor ve Başakşehir var. Ayrıca Sivasspor artık sıralamada bizi geçti. Puan kaybetme kredimiz kalmadı. Bütün maçlarımızı kazanmamız bile yeterli olmayacak. Yine de rakiplerimiz takılabilir" dedi.
Terim'in ayrıca, "Bu haftadan itibaren yeni bir sayfa açıp adım adım gidelim. Aranın ardından sizi tanıyamadım. Oysa antrenmanlar gayet verimliydi” dediği öğrenildi.
Habertürk'te yer alan habere göre ise; Şampiyonluk inancından kolay kolay vazgeçmek istemeyip bunu da oyuncularına aşılamak isteyen İmparator'un, "Rize'de hiç beklemediğimiz bir performans ortaya koyduk ve hayal kırıklığı yarattık. 3 ay önce şampiyonluğa ne kadar inanıyorsak, yine aynı inancı taşımalıyız. Önümüzde hala kazanılacak 7 maç var. Henüz kaybettiğimiz hiçbir şey yok" sözleriyle takımını Gaziantep maçı öncesi motive etmeye çalıştığı kaydedildi.
Galatasaraylı futbolcular ise özeleştiri yaparak, “Rize’de hiç iyi değildik. En azından Muslera sakatlandıktan sonra bir reaksiyon vermeliydik. Hakem kötü, rakip sert oynadı ama biz de iyi oynamadık. Bunu telafi etmeliyiz. En azından Muslera için şampiyon olmalıyız” dedikleri öğrenildi.
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