Fatih Terim: Geçen seneyi hatırlayın

Galatasaray, Rizespor deplasmanında üç puan bırakarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Muslera ve Andone’nin sakatlanarak sezonu kapatması, Donk ve Âdem’in de cezalı duruma düşmesi sarı-kırmızılılarda moralleri altüst etti. Sarı-kırmızılılarda zaten Luyindama daha önceden sakatlanıp sezonu kapattığı için sözleşmesi askıya alınmış, geçtiğimiz hafta ise Marcao sakatlanmıştı.

MOTİVASYON İÇİN YOĞUN ÇABA

Kısacası Fatih Terim Gaziantep maçı öncesi yola çıktığı defans oyuncuları ve kalecisinden yoksun hazırlık yaparken bir yandan da oyuncularını motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

"BİZ PES ETMEYECEĞİZ"

Lig sonuna kadar mücadeleyi elden bırakmamaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Eksiklerimiz çok ama ne olursa olsun sahaya on bir kişi çıkacağız. Tablo karamsar gözükebilir. Ama biz pes etmeyeceğiz." dedi.

"GEÇEN SEZONU HATIRLA"

Terim, "Daha önümüzde yedi hafta, kazanılacak 21 puan var. Her şey değişebilir. Biz sonuna kadar şampiyonluk için mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anki konumumuza nasıl geldiğimizi, geçen sezon şampiyon olurken sekiz puanlık farkı nasıl kapattığımızı unutmayın” ifadelerini kullandı.