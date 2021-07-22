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Fatih Terim: Gerekeni yapacağız

22.07.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven maçı sonrasında konuştu.

Fatih Terim: Gerekeni yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Gerekeni yapacaklarını kaydeden deneyimli hoca, "PSV hem kazandı, hem de çok büyük ihtimalle.. En azından tura bizden çok yakın. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Bu seviyelerde oynamak için gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

PSV 5-1 Galatasaray (Maç sonucu)PSV 5-1 Galatasaray (Maç sonucu)

SERT CEVAP VERDİ

"Elinizde Falcao ve Muhammed varken neden Babel, ayrıca neden 3'lü savunma oynadığınız merak edildi?" sorusuna "Kim merak etmiş? Sen mi merak ettin?" şeklinde sert bir giriş yapan Terim, "Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mostafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk. İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle basit goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz." dedi.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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