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Fatih Terim hemen iş buldu bile! Acun Ilıcalı'dan herkese küçük dilini yutturacak hamle

10.01.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Ilıcalı'nın deneyimli hocadan randevu aldığı öğrenildi. İlerleyen günlerde gerçekleşecek görüşmede ünlü televizyoncunun Terim'e, Hull City teknik direktörlüğü ya da Exxen platformunda yorumculuk teklif edeceği öne sürüldü.

Fatih Terim hemen iş buldu bile! Acun Ilıcalı'dan herkese küçük dilini yutturacak hamle

Süper Lig'de dip yapan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmenn ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan sürpriz bir hamle geldi.

ŞOTA HALA ÇALIŞMA İZNİ ALAMADI

Ajansspor'un haberine göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'den randevu istedi. Acun Ilıcalı'nın yanlış anlamaları engellemek amacıyla özellikle resmi açıklamayı beklediği belirtiliyor. Randevu talebinde Hull City ile alakalı bir görüşme gerçekleşmediği vurgulandı. Hull City için ismi geçen Şota Arvaledze'nin İngiltere'de hâlâ çalışma izni alamadığı basına yansımıştı.

MASADA 2 SEÇENEK VAR

Acun Ilıcalı'nın randevu talebinin Hull City için mi yoksa Avrupa Kupaları'nı da yayınlayan Exxen platformunda yorumculuk konusunda mı olduğu bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek görüşmenin ardından Ilıcalı'nın teklifinin ayrıntıları belli olacak.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Acun Ilıcalı
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