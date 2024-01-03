Fatih Terim ile Arda Güler tüm ülkeyi televizyon başına kilitleyecek!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığını atlattığını ve genç oyuncuya bu akşam şans vereceğini açıklamıştı. Arda'nın takipçileri bu maça heyecanla beklerken, Fatih Terim'i sevenler de ekran başına kitlenecek.

FATİH TERİM İLK MAÇINDA

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. PAS Giannina ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

ARDA GÜLER SÜRE BULACAK

Real Madrid ile Mallorca arasındaki müsabaka, çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.

Carlo Ancelotti, "Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak." ifadelerini kullanmıştı.





