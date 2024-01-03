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Fatih Terim ile Arda Güler tüm ülkeyi televizyon başına kilitleyecek!

03.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını bu akşam PAS Giannina karşısında verecek. Bu maçın yanında Arda Güler de ilk kez Real Madrid formasıyla bu gece sahada olacak.

Fatih Terim ile Arda Güler tüm ülkeyi televizyon başına kilitleyecek!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığını atlattığını ve genç oyuncuya bu akşam şans vereceğini açıklamıştı. Arda'nın takipçileri bu maça heyecanla beklerken, Fatih Terim'i sevenler de ekran başına kitlenecek.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:15
Real Madrid Real Madrid
-
Mallorca Mallorca
22:00
Panathinaikos Panathinaikos
-
Pas Giannina Pas Giannina

FATİH TERİM İLK MAÇINDA

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Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. PAS Giannina ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

ARDA GÜLER SÜRE BULACAK

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Real Madrid ile Mallorca arasındaki müsabaka, çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.

Carlo Ancelotti, "Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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