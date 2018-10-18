Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Galatasaray'da merakla beklenen imzalar sonunda atıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Yanına da 3 yıl opsiyon koydu. Peki perde arkasında neler yaşandı? Aslında Başkan Mustafa Cengiz, taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli hocanın sözleşmesini çok önce uzatmak istiyordu ancak UEFA ile yapılan görüşmeler, lig yarışı, transfer derken bir türlü bir araya gelememişlerdi.

BANA İMZA ATMAK KALSIN

Tüm taraftarlar müjdeli haberi beklerken milli arayı fırsat bilen Cengiz kendisinden beklenen adımı attı. Başkan Mustafa Cengiz, "Hocam, Galatasaray'ın büyük bir değerisin ve seninle devam etmek istiyoruz. Şu sözleşme işini de halledelim; hepimizin kafası rahat olsun" dedi ve zaten sarı-kırmızılı takımın ayrılmaz bir parçası haline gelen Fatih Terim teklifi düşünmeden kabul etti. Üstüne de "Siz sözleşmeyi hazırlayın; bana sadece imza atmak kalsın" demeyi de ihmal etmedi.

OYUNCULARA MESAJ VERDİ

Para konuşmayan ve boş mukaveleye imza atarak farkını ortaya koyan Terim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Lirasının kıymetini koruma kapsamında getirdiği kanun uyarınca alacağı ücretin TL olarak belirlenmesini de kabul etti. Böylece üç büyük takım içinde TL'ye dönen ilk hoca oldu. Hem döviz seferberliğine destek verdi hem de Türk Lirası'na dönmekte nazlanan oyuncularına büyük bir örnek oluşturdu. Bu yanıyla da bir kez daha tüm taraftarların takdirini kazandı.