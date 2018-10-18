Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Galatasaray'da merakla beklenen imzalar sonunda atıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Yanına da 3 yıl opsiyon koydu. Peki perde arkasında neler yaşandı? Aslında Başkan Mustafa Cengiz, taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli hocanın sözleşmesini çok önce uzatmak istiyordu ancak UEFA ile yapılan görüşmeler, lig yarışı, transfer derken bir türlü bir araya gelememişlerdi.
BANA İMZA ATMAK KALSIN
Tüm taraftarlar müjdeli haberi beklerken milli arayı fırsat bilen Cengiz kendisinden beklenen adımı attı. Başkan Mustafa Cengiz, "Hocam, Galatasaray'ın büyük bir değerisin ve seninle devam etmek istiyoruz. Şu sözleşme işini de halledelim; hepimizin kafası rahat olsun" dedi ve zaten sarı-kırmızılı takımın ayrılmaz bir parçası haline gelen Fatih Terim teklifi düşünmeden kabul etti. Üstüne de "Siz sözleşmeyi hazırlayın; bana sadece imza atmak kalsın" demeyi de ihmal etmedi.
OYUNCULARA MESAJ VERDİ
Para konuşmayan ve boş mukaveleye imza atarak farkını ortaya koyan Terim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Lirasının kıymetini koruma kapsamında getirdiği kanun uyarınca alacağı ücretin TL olarak belirlenmesini de kabul etti. Böylece üç büyük takım içinde TL'ye dönen ilk hoca oldu. Hem döviz seferberliğine destek verdi hem de Türk Lirası'na dönmekte nazlanan oyuncularına büyük bir örnek oluşturdu. Bu yanıyla da bir kez daha tüm taraftarların takdirini kazandı.
Fatih Terim'in sözleşmesine rakam yazılmadı ama bazı konular hakkında görüş birliğine varıldı.
-Yılda 20 milyon TL kazanacak. Kendisine yıllık TEFE, TÜFE üzerinden zam yapılacak.
-Sözleşmesinde 3.5 milyon TL'lik lig şampiyonluğu primi bulunacak. Türkiye Kupası şampiyonluğu primi almayacak.
-Anlaşmada dikkat çeken iki madde ise 75 milyon TL'lik Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu primi ile 15 milyon TL'lik UEFA Avrupa Ligi primi... Ayrıca katılma, tur atlama primleri de yine TL üzerinden.
SÖZLEŞME SÜRESİ NE KADAR?
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. 2 yıl Cengiz dönemini kapsıyor. Cengiz yeniden seçilirse 3 yıl opsiyon da otomatikman devreye girecek.
AVRUPA'DA YANKILANDI
Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşmesini uzatması Avrupa basınında da geniş yer buldu. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe, Terim'in 2021'ye kadar sarı-kırmızılı takımın başında olacağını duyururken, Rus gazetelerinden Championat ve Rumen basını da "Türklerin 'İmparator' lakaplı teknik direktörü Fatih Terim 2021'e kadar Galatasaray'ın başında" diye yazdı.
Terim'in Galatasaray ile 2 3 yıllık sözleşme imzalaması sosyal medyanın gündemini de değiştirdi. Bu durum sarı kırmızılıları çok mutlu ederken binlerce mesaj paylaşıldı.
(Fotomaç)
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