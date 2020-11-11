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Fatih Terim'in kaleci kararı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçında kaleyi kime vereceğini belirledi.

Fatih Terim'in kaleci kararı!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in eldivenleri teslim ettiği Fatih Öztürk, puanların kaybedildiği Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya maçları sonrası yedeğe çekilmişti. Kaleyi devralan Okan Kocuk'un çıktığı üç maçta Cimbom üç galibiyet alarak zirveye tekrar ortak oldu.

Bu maçlarda sarı-kırmızılılar biri penaltıdan olmak üzere iki gol yedi. Okan, Sivas'ın golünde hata yapsa da, iki net kurtarışıyla galibiyetin mimarı oldu ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Fatih Terim, millî aradan sonra da Okan Kocuk'a ilk on birde forma vermeyi düşünüyor.

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