Fatih Terim'in prensiydi! Galatasaray idmanında Beknaz Almazbekov sürprizi

Fenerbahçe ile oynanan altlig maçlarında golleriyle taraftarın aklına kazınan Beknaz Almazbekov, Galatasaray'ın bugünkü idmanında A takımla birlikte çalıştı. 2005 doğumlu oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekti. Kırgizistan U-17 takmında da forma giyen Beknaz, Fatih Terim'in takip ettiği oyuncular arasındaydı.

Galatasaray formasıyla U-19 liginde iki kez forma şansı bulan Beknaz Almazbekov, ilerleyen dönemde Galatasaray A takımında forma şansı bulabilir. Santrafor pozisyonunda oynayan Beknaz ile yeni bir profesyonel sözleşme imzalanması bekleniyor.

DİAGNE YERİNE OMAR!

Öte yandan sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne'nin yerine Omar'a lisans çıkarılması bekleniyor. Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Omar, Tuzlaspor hazırlık maçıyla formasını geri almıştı.

