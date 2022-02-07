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Fatih Terim'in prensiydi! Galatasaray idmanında Beknaz Almazbekov sürprizi

07.02.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk puanını Alanya'da aldı. 10 kişi kalan rakibine karşı pozisyona girmekte zorlanan Galatasaray'da Torrent eleştirilerin hedefinde yer aldı. Kayserispor maçının çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Beknaz sürprizi yaşandı.

Fatih Terim'in prensiydi! Galatasaray idmanında Beknaz Almazbekov sürprizi

Fenerbahçe ile oynanan altlig maçlarında golleriyle taraftarın aklına kazınan Beknaz Almazbekov, Galatasaray'ın bugünkü idmanında A takımla birlikte çalıştı. 2005 doğumlu oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekti. Kırgizistan U-17 takmında da forma giyen Beknaz, Fatih Terim'in takip ettiği oyuncular arasındaydı.

Galatasaray formasıyla U-19 liginde iki kez forma şansı bulan Beknaz Almazbekov, ilerleyen dönemde Galatasaray A takımında forma şansı bulabilir. Santrafor pozisyonunda oynayan Beknaz ile yeni bir profesyonel sözleşme imzalanması bekleniyor.

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DİAGNE YERİNE OMAR!

Öte yandan sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne'nin yerine Omar'a lisans çıkarılması bekleniyor. Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Omar, Tuzlaspor hazırlık maçıyla formasını geri almıştı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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