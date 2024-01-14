Fatih Terim istedi, imzalar atıldı! Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın resmen Panathinaikos'ta

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in üstlendiği Panathinaikos, 29 yaşındaki futbolcu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın, bu sezon Sarı-lacivertliler ile Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maçta forma giydi.

SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sağlık kontrollerinden geçmek için Atina'ya giden 29 yaşındaki milli oyuncunun, havalimanında yaptığı açıklama gündem olmuştu.

"FATİH TERİM ROL OYNADI"

Samet Akaydin yaptığı açıklamada “Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu." dedi.

Samet Akaydin'ın bu sözleri sosyal medyada Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekti.







