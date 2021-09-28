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Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

28.09.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim, Kayseri maçı sonrası sosyal medyada yazılanlardan dolayı büyük bir üzüntü duydu ve karar aşamasına geldi. Göztepe maçında puan kaybı yaşansaydı Terim'in basın toplantısında istifasını açıklayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray, Göztepe'yi yenmesiydi başka şeyler konuşulacaktı. Göztepe maçı sonrası duygusal bir konuşma yapan Fatih Terim, destek veren taraftarlara teşekkür etmişti. İşte detaylar...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu. Son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

İSTİFA AŞAMASINA GELDİ

Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım" ifadelerini kullandı.Kulislerde dolaşan iddialara göre Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek var. Kayseri yenilgisi nedeniyle sosyal medyada kendisiyle ilgili yaptığı yorumlar sonrası Terim karar aşamasına geldi.

Takvim'in haberine göre, son derece üzülen ve kırılan başarılı teknik adamın Göztepe maçında olası bir puan kaybı sonrasında istifasının cebinde olduğu ve bunu basın toplantısında açıklamayı düşündüğü ifade edildi.


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