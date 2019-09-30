Fatih Terim: Sabır isteyen bir teknik adam değilim ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint-Germain ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. İşte Fatih Terim'in basın toplantısından öne çıkanlar: "Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden bir tanesiyle oynuyoruz. Çok yüksek ekonomili bir takım ile oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonu ile oynuyoruz. Çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok beğendiğim oyuncuları var. Son yıllarda atak yapan bir kulüp olan PSG'yi hepimiz izliyoruz. Saygıyla izliyoruz. Bizim de niyetimiz saygı duymak. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz. Bu tip takımlarla oynadık. Favori olduklarını hiç inkar etmedik." "NEYMAR YOK, VAH VAH; CAVANI YOK, ÇOK YAZIK" "Neymar yok, vah vah. Cavani de sakatlanmış, çok yazık, büyük avantaj sözlerine Galatasaray taraftarlarının kanmamasını talep ediyorum. Bu çıkan söylemler 'Nasıl yenildiler?' haberinin hazırlayıcısıdır. Kadro derinliği Avrupa'nın en yüksek takımlarından birisi PSG. Çok değerli oyuncuları var. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz de iyi bir netice almaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmak güzel bir duygu. Burada olamazsanız PSG veya Real Madrid ile oynayamazsınız zaten."

"BU YOLA ÇIKARKEN 3 GÜNDE BİR..." "Derbiden 3 gün sonra böyle bir maça çıkmak kolay değil. Hele hele sakat oyuncularınız varsa, sakatlıktan yeni çıkan oyuncular varsa. Bu yola çıkarken 3 günde bir maç oynanacağını biliyorduk. Ne kadar hazırlanabilirsek o kadar hazırlandık. Bundan sonraki maçlar da böyle olacaktır." "PSG'YE KARŞI DAHA RAHAT OLMALARINI BEKLİYORUM" "Fransa'da oynamış, Fransız kökenli oyuncularımızdan muhakkak PSG maçında diğer oyunculara göre daha rahat olmalarını bekliyorum. Ben onların oyun içerisindeki herkesten daha önde ve rahat olacağını düşünüyorum." "DEĞİŞİKLİKLER TAKIMI YÜZDE 50 ETKİLER" "Benim cezam yeni bittiği için maçlardan sonra açıklama yapma imkanım olmadı pek. Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu, tempolu bir oyun oynanmadığı bir gerçek. Galatasaraylılara bunu söylemek benim bir borcum. Benim de hoşlanmadığım bir açık. Geçen sezondan 4-5 farklı oyuncu ile oynuyoruz. %50 etkiler. Bu takımın beraber yaptıkları maç sayısı ya 2 ya 3. Birlikte oynama alışkanlığının yanı sıra tanışık olma gibi bir durum vardır. Bu maç yaptıkça artacak bir şey. Birçok şeyin değişeceğini söyleyebilirim."

"SÜRE, SABIR İSTEYEN BİRİ DEĞİLİM AMA..." "Ben süre isteyen, sabır isteyen bir hoca değilim ama anlatmaya çalışıyorum. 5-6 yeni oyuncumuzun sezona bizimle hazırlanmadığını bilmenizi isterim. Futbolda artık eskisi gibi modeller, sistemler, dizilişlerin olmadığını görürsünüz. Mesele başka bir boyutta. Oyun içerisinde dizilişten tutun, oyuncu tercihlerinize kadar her şey anlık olarak değişiyor. Tek bir sistem veya oyun anlayışı ile maçı bitirmezsiniz. Son yıllardaki durum budur. Maçı tek bir sistemle izah edemiyorsunuz. Bu takımın performansından bağımsız bir durumdur. Futbol değişiyor arkadaşlar. Futbolun terimleri de değişiyor. Eskiden kullandığımız 4-4-2, 3-5-2 gibi kalıpların hepsi veya birkaçı oyun içerisinde değişiklik gösteriyor. Başladığın gibi öyle bitiremiyorsun. Belki buna karma bir futbol diyebilirsiniz. Belki birkaç şeyi birden deneyebildiğiniz farklı bir ortam diyebilirsiniz. Ama günümüzde futbola hakim olan durum bu." "2 SENEDİR ŞAMPİYON OLAN TAKIM GİBİ" "Size 3 puanı yaklaştıran en iyi formülü bulacaksınız. İlk 11'i belirleyeceksiniz ve ayrıca 90 dakikayı 4'e, 5'e böleceksiniz. Artık böyle. Her bölüm için stratejinize göre dizileceksiniz, atağı da böyle yapacaksınız. Bizim güçlü bir oyun planımız var. 2 senedir şampiyon olan takım gibi. Topa çok fazla hakim olan, rakibin de topa daha az hakim olmasını isteyen bir takımız. 1.5 sezonda 2 şampiyonluk ve oyun üstünlüğümüz var."

"FUTBOL SÜRPRİZLER OYUNUDUR" "Marcao ve Luyindama... Geöen sezon yayıncı kuruluşunun verilerine göre onlar gelmeden yediğimiz gol sayıları ile onlar geldikten sonra yediğimiz gol sayılarında büyük bir fark var. Ayrıca onlar geldikten sonra topa en çok sahip olan takımız. Onların başarısızlığını ben de toplantılarımda söylüyorum ama son 2 maçtır yavaş yavaş geliyorlar. Doğru plan, güçlü oyun sizi 3. bölgeye taşır. Ancak 3. bölgedeki oyuncuların yetenekleri, aldıkları sorumluluklar sonucu belirler. Muhakkak ki birçok çalışmamız var ama futbol sürprizler oyunudur. Biz ne yapmalıyız? Bizim yapmak istediğimiz ön alandaki hareketliliği arttırıp alanları daha etkili kullanmak. Biraz daha tempoyu arttırıp güçlü oyunumuzu hız ile birleştirmeliyiz. Takımımın bunları yapacağını biliyorum. Taraftarın şu an bu oyundan hoşlanmadığını biliyorum, ben de hoşlanmıyorum. Galatasaray'ın bir oyun anlayışı var. Bir teknik anlayışla oynuyor. Üstelik ligdeki durum ile Avrupa'daki durum bizim için UEFA'nın cezası nedeniyle çok farklı. Avrupa'da 18 kişi oynuyoruz, Türkiye'de 20+1."

"TÜM GOL KRALLARI G.SARAY'DAN ÇIKMIŞTIR" "Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz. Unutmayın ki son yıllardaki tüm gol kralları Galatasaray'dan çıkmıştır. Yarım sezon santraforsuz oynadığımız dönemde de bizden çıkmıştır gol kralı. Benim zamanımda Galatasaray taraftarlarının tek şikayet etmeyeceği şey gol yollarındaki kısıtlılıktır. Şu an ben de memnun değilim. O kadar iletmediğimiz, paylaşmadığımız birçok saha dışı ve hatta saha içi olaylar ile boğuşuyoruz. Sakatlık hakkında konuşuyorum bunu. Daha bugün Lemina'yı kaybettik. İhtiyacımız olan bir oyuncu." "G.SARAY BÖYLE OYUNA ALIŞIK DEĞİL" "Ben de dinliyorum, ben de okuyorum. Kimi diyor Galatasaray, 3. bölgede zorlanıyor. Kimi diyor 4-4-2 oynamalı. Açıkçası benim olduğum dönemlerde Galatasaray böyle oyuna alışık değil. Son dönemimde 6 forvetimiz varken Drogba'yı almıştık. Feghouli'nin hiç durmadan gittiği bir sezon yaşıyoruz. Falcao, sezon öncesi bizimle değildi. 60 dakika tamam ama sonrası zor. Lemina, sezon öncesini bizimle geçirmedi. Seri geçirmedi, Afrika Kupası'na gitti üstelik. Bir bütün olmamak zaten büyük bir handikap. Bunların hepsini beraber oynayarak yeneceğiz."

"BENİM OLDUĞUM YERDE KARAMSARLIĞI KABUL EDEMEM" "Galatasaray taraftarının üzülmesini anlarım. Maça üzülmüşlerdir. Maçı ben bir daha, bir daha seyrettim. Bizim sonucumuz kötü bana göre. Biz 2 puan kaybetmişiz. Öyle bir algı var ki biz kötü oynamışız sanki diye. Pozisyonlarımız var. Neyse, istediğimiz sonucu alamadık evimizde. Seyircimin üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde seyircilerin karamsar olmasını kabul edemem. Biz nerelerden gelip şampiyon olduk, nerelerden gelip Avrupa şampiyonu olduk. Biz takım halinde birleştiğimiz zaman hele hele taraftarlarımızla birleştiğimiz zaman kıskanılan bir takımız. Onların gurur duyacağı bir şekilde takım olarak kaybetmemiz gerekiyor. Bunu hep söyledim. Ha, şurası da var... İnancımız ve isteğimiz var. Kaybetmeye de hiç niyetimiz yok Allah'a şükür."

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı G.Saray'da PSG öncesi sakatlık şoku! Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?