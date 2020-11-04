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Fatih Terim Sivasspor maçında zorunlu değişime gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.11.2020 10:46 | Son Güncelleme

Marcao ve Saracchi'nin Sivas maçına yetişememesi nedeniyle Terim farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam stoperde Donk'a, sol bekte ise Linnes'e şans tanıyacak. Terim, Feghouli ile ilgili kararını verdi.

Fatih Terim Sivasspor maçında zorunlu değişime gidiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in “Sakatlık olmasın gerisini hallederiz” açıklaması maalesef yerini bulmadı. Demir Grup Sivas maçına hazırlanan sarı-kırmızılılarda sakat oyuncuların yetişemeyeceği ortaya kondu.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi’nin Sivas karşılaşmasına yetişemeyeceği, milli maç için verilen aradan faydalanarak lige yetişebilecekleri ifade edildi.

Teknik Direktör Fatih Terim de Sivas maçı için kadroda zorunlu değişime gidecek. Marcao’nun sakatlığında Donk sarı-kırmızılıların savunmasında forma giyecek. Saracchi’nin yerine ise yine sakatlıktan dönen Linnes sol bekte şans bulacak.

Terim 3 hafta sonra Feghouli’ye de yine bu zorlu deplasmanda ilk on birde yer verecek. Sarı-kırmızılılarda Belhanda’nın maça yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Faslı futbolcu yetişmezse Taylan, Etebo ve Emre Kılınç üçlüsü orta alanda oynayacak.

Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Emre Taşdemir de dün takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. (Akşam)

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