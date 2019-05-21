Şampiyonluk maçının PFDK faturası açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in "saldırısı" ve "tedbire uymaması", Ümit Davala'nın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Orhan Ak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kurul, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da çeşitli gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor da "saha olayları" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.
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