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Şampiyonluk maçının PFDK faturası açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğunu kazandığı maçın PFDK faturası açıklandı. Galatasaray'da Fatih Terim ve Ümit Davala, Medipol Başakşehir'de ise Orhan Ak tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiler. Ayrıca Galatasaray ve Medipol Başakşehir kulüpleri de PFDK'ya sevk edildi.

Şampiyonluk maçının PFDK faturası açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in "saldırısı" ve "tedbire uymaması", Ümit Davala'nın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Orhan Ak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kurul, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da çeşitli gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor da "saha olayları" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

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Galatasaray Medipol Başakşehir fatih terim ümit davala orhan ak

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