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Fatih Terim ve Belhanda gerçeği ortaya çıktı

12.03.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim ve Belhanda gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray geçtiğimiz günlerde Belhanda ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Belhanda konusunda Fatih Terim, "Bu hafta cezalı. Birkaç hafta kadro dışı bırakalım. Sonra karar sizin" diyerek çözümü zamana yaymak istedi. Arda Turan da Belhanda'nın savunmasına müdahil oldu ama karar değişmedi.

2-2 biten Sivasspor maçı sonrası zemini ve yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi Galatasaray'da birinci gündem maddesi oldu. Sarı kırmızılı yönetim bu flaş karar öncesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile bir toplantı yaptı. Terim "Belhanda bu hafta sarı kart cezalısı... Birkaç hafta daha kadro dışı bırakalım. Bu kritik süreçte herkese ihtiyacım var. Sonra karar sizin" ifadelerini kullanarak bağların tamamen koparılmasına onay vermediğini bildirdi.

"BAŞARI VE MUTLULUKLAR DİLERİM"

Kaptan Arda Turan da Belhanda'dan savunma isteyen yönetimin kararını onaylamayan bir tavır içindeydi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre kaptan savunmasının hazırlandığı sırada Belhanda'nın yanında yer alarak ona destek verdi, yönetime de bu konuda onlarla aynı fikirde olmadığını beyan etti. Ancak Arda'nın düşünceleri yönetimi kararından çevirmeye yetmedi. Arda dün de Younes Belhanda'nın arkasından, "Galatasaray'a katkıların için teşekkürler. Ailenle birlikte sana şans, başarı ve mutluluklar dilerim. Kısa süre bile olsa seninle oynamak zevkliydi" paylaşımında bulundu.

SÜREKLİ YAKINDAN İLGİLENDİ

Kaptan Arda Turan, sezon başından beri Belhanda ve Feghouli ile yakından ilgilendi. Erzurum'da pazubandı takan Belhanda'ya "Kaptanım" dedi, Feghouli için de "Ligin en kaliteli oyuncusu" ifadesini kullanarak, onlara olan güvenini ortaya koydu. Kuzey Afrikalı iki oyuncuyla da evinde yaptırdığı Türk yemeklerini paylaşan Arda Turan, iki oyuncunun geçmişte kulüple yaşadığı sorunların aşılması için büyük çaba gösterdi.

(AKŞAM)


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